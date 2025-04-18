Через тиск Росії та США в Європи залишається один план дій, – політик із США

Зі зміною влади у Сполучених Штатах Росія відчула, що опинилася у виграшному становищі. Вона переконана, що з новою адміністрацією у Вашингтоні зможе завдати удару в спину Європі.

У такій ситуації в ЄС залишається лише один шлях – посилювати озброєння та нарощувати підтримку України. Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін.

Цікаво Як митна війна руйнує оборонну промисловість США і чому Трамп не хоче продавати Україні зброю

Як США та Росія можуть змусити Європу до дій

Як наголосив політик зі США, Європа опинилася у складній ситуації: з одного боку – тиск Росії, з іншого – непередбачувані дії Сполучених Штатів Америки. І це, найімовірніше, працюватиме на користь саме Москви.

Європі потрібно усвідомити це та продовжувати діяти стратегічно. Їй слід залишатися дипломатично коректною, враховуючи членство деяких країн в НАТО та ЄС. Та, з іншого боку, Трамп не може навіть підписати спільну заяву G7, в якій Росія визнається агресором у війні. З ним потрібно продовжувати вести діалог.

Одна нардепка навіть запропонувала розірвати дипломатичні відносини зі США. Проте, на думку Юрія Рашкіна, не потрібно ухвалювати передчасні рішення. Водночас потрібно чітко усвідомити, що США під керівництвом Трампа дружать з Росією, і обидві ці країни дедалі ворожіше ставляться до Європи. Це – нова реальність, з якою потрібно працювати.

Не слід сподіватися, що Трамп "встане з іншої ноги" і зміниться – він залишається таким, яким був,

– додав він.

Служба зовнішньої розвідки Росії вже навіть публікує пропагандистські зображення, на яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зображена у вигляді свастики: з одного боку її "вражає" мечем Росія, з іншого – Сполучені Штати. Така офіційна позиція Росії.

Дивіться також Маск проти Трампа: чому в США почалися масштабні протести і як тарифи б'ють по кишені мільярдера

На думку Рашкіна, Європа має усвідомити, що Росія та США хочуть змусити її припинити допомогу Україні. Деякі представники адміністрації Трампа відкрито заявляють, що якби підтримку України припинили, війна давно б завершилась. Однак Європа має зовсім іншу позицію та не погоджується з такими заявами.

Через тиск Росії та США в Європи залишається один план дій,

– підсумував Юрій Рашкін.

Єдине, що очевидно: Європа має активніше озброюватися і ще більше підтримувати Україну.