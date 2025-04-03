Путін хоче продовжувати переговори з Трампом, щоб досягти "прийнятної угоди", – Bloomberg

Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе "прийнятну" мирну угоду в Україні. Водночас Кремль готовий продовжувати війну, якщо переговори зазнають невдачі.

Кремль також не стурбований погрозами Вашингтона щодо нових санкцій проти російської нафти у разі відсутності прогресу у перемовинах. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнаних із цим питанням, передає 24 Канал.

Дивіться також Переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут, – Reuters

Москва затягує переговори

Співрозмовники видання розповіли, що Володимир Путін усвідомлює, що Трамп для нього є найкращим шансом довести війну до кінця. Сам президент США нещодавно заявив, що "розлючений" на Путіна через розчарування у "швидкості" переговорів.

Пізніше американський президент уточнив, що вірить у виконання "своєї частини угоди" з боку Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що Москва "воліла б продовжувати певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання.

Представник Путіна з економічних питань Кирило Дмитрієв, який наразі перебуває під американськими санкціями, заявив у четвер, що він проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації чинного президента.

Противники бояться зближення, що Росія і США знайдуть спільну мову, почнуть краще розуміти один одного і налагодять співпрацю, як у міжнародних справах, так і в економіці,

– цитує видання російського посадовця.

Росія висуває умови у питанні угоди

Bloomberg пише, що Росія вимагає від США нових поступок, зокрема послаблення санкцій та призупинення поставок зброї в Україну. У домовленості щодо перемир'я у Чорному морі, яке обговорювали в Ер-Ріяді, Москва поставила умову про відновлення підключення до SWIFT.

Помічники Трампа, зокрема спецпредставник Стів Віткофф, висловили оптимізм щодо прогресу в переговорах з Росією. Метою Білого дому було укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, що зараз здається малоймовірним, і розмови про можливий саміт між Трампом і Путіним також стихли.

Журналісти наголошують, що хоч Путін заявляє про готовність до миру, він вимагає вирішення "першопричин війни", які передбачають відмову Києва від членства у НАТО, згоду на зменшення армії та повне захоплення окупованих після 2022 року східних і південних областей.

Хоча Трамп уже погодився з багатьма вимогами Росії, погодження на всі умови Путіна означало б ризикувати продемонструвати слабкість президента США. Тим не менш, він зробив припинення війни однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок,

– нагадує видання.

Чи допоможе тиск на Росію

Bloomberg зауважує, що Росія не піде на поступки через погрози з боку США зараз, особливо на тлі того, що Москва вже пережила 3 роки санкцій. Нові заходи, як зазначають джерела, ознайомлені з позицією Кремля, не будуть більш ефективними у питанні тиску на Росію.

Голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков заявив журналістам, що вищезгадані санкції вплинуть не так на Росію, як на інші країни, які потребують російської нафти та газу, серед яких опинилися й азійські держави.