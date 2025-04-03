Путін хоче продовжувати переговори з Трампом, щоб досягти "прийнятної угоди", – Bloomberg
- Путін прагне продовжувати переговори з Трампом для досягнення мирної угоди, але готовий до продовження війни, якщо переговори не вдадуться.
- Росія висуває умови США, включаючи послаблення санкцій і зупинку поставок зброї в Україну, в обмін на перемир'я в Чорному морі.
- Кремль не очікує, що нові санкції США будуть ефективними, вважаючи, що вони більше вплинуть на інші країни, що залежать від російської нафти та газу.
Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе "прийнятну" мирну угоду в Україні. Водночас Кремль готовий продовжувати війну, якщо переговори зазнають невдачі.
Кремль також не стурбований погрозами Вашингтона щодо нових санкцій проти російської нафти у разі відсутності прогресу у перемовинах. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнаних із цим питанням, передає 24 Канал.
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Москва затягує переговори
Співрозмовники видання розповіли, що Володимир Путін усвідомлює, що Трамп для нього є найкращим шансом довести війну до кінця. Сам президент США нещодавно заявив, що "розлючений" на Путіна через розчарування у "швидкості" переговорів.
Пізніше американський президент уточнив, що вірить у виконання "своєї частини угоди" з боку Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що Москва "воліла б продовжувати певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання.
Представник Путіна з економічних питань Кирило Дмитрієв, який наразі перебуває під американськими санкціями, заявив у четвер, що він проводить зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації чинного президента.
Противники бояться зближення, що Росія і США знайдуть спільну мову, почнуть краще розуміти один одного і налагодять співпрацю, як у міжнародних справах, так і в економіці,
– цитує видання російського посадовця.
Росія висуває умови у питанні угоди
Bloomberg пише, що Росія вимагає від США нових поступок, зокрема послаблення санкцій та призупинення поставок зброї в Україну. У домовленості щодо перемир'я у Чорному морі, яке обговорювали в Ер-Ріяді, Москва поставила умову про відновлення підключення до SWIFT.
Помічники Трампа, зокрема спецпредставник Стів Віткофф, висловили оптимізм щодо прогресу в переговорах з Росією. Метою Білого дому було укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, що зараз здається малоймовірним, і розмови про можливий саміт між Трампом і Путіним також стихли.
Журналісти наголошують, що хоч Путін заявляє про готовність до миру, він вимагає вирішення "першопричин війни", які передбачають відмову Києва від членства у НАТО, згоду на зменшення армії та повне захоплення окупованих після 2022 року східних і південних областей.
Хоча Трамп уже погодився з багатьма вимогами Росії, погодження на всі умови Путіна означало б ризикувати продемонструвати слабкість президента США. Тим не менш, він зробив припинення війни однією зі своїх головних передвиборчих обіцянок,
– нагадує видання.
Чи допоможе тиск на Росію
Bloomberg зауважує, що Росія не піде на поступки через погрози з боку США зараз, особливо на тлі того, що Москва вже пережила 3 роки санкцій. Нові заходи, як зазначають джерела, ознайомлені з позицією Кремля, не будуть більш ефективними у питанні тиску на Росію.
Голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков заявив журналістам, що вищезгадані санкції вплинуть не так на Росію, як на інші країни, які потребують російської нафти та газу, серед яких опинилися й азійські держави.