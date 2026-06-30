Росія терміново закриває пункти перетину на кордонах із Латвією, Фінляндією та Естонією
Російська влада 30 червня закрила низку пунктів перетину на кордоні з європейськими державами. Йдеться про Латвію, Фінляндію та Естонію.
Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке розповсюдило вороже пропагандистське агентство ТАСС.
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Що відомо про закриття КПП Росії з європейськими державами?
У розпорядженні йдеться, що Росія з 1 липня 2026 року тимчасово призупиняє рух осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон на окремих ділянках з європейськими країнами.
Розпорядження російського уряду про закриття КПП на кордоні з Латвією, Естонією, Фінляндією / Фото російських ЗМІ
Йдеться про такі пункти пропуску:
- Російсько-фінляндська ділянка кордону:
- Виборг (Ленінградська область);
- Вяртсиля (Республіка Карелія);
- Люття (Республіка Карелія);
- Санкт-Петербург-Фінляндський (місто Санкт-Петербург);
- Світогорськ (Ленінградська область).
- Російсько-естонська ділянка кордону:
- Печори-Псковські (Псковська область).
- Російсько-латвійська ділянка кордону:
- Питалове (Псковська область).
Перелік КПП, роботу яких призупинила Росія / Фото російських ЗМІ
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала будівництво першої з радянських часів нової військової бази в селі Нова Вілга під Петрозаводськом, неподалік кордону з Фінляндією. На цій базі можуть розмістити приблизно 4 – 6 тисяч військових.