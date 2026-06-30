Росія терміново закриває пункти перетину на кордонах із Латвією, Фінляндією та Естонією

Російська влада 30 червня закрила низку пунктів перетину на кордоні з європейськими державами. Йдеться про Латвію, Фінляндію та Естонію.

Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке розповсюдило вороже пропагандистське агентство ТАСС.

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Що відомо про закриття КПП Росії з європейськими державами?

У розпорядженні йдеться, що Росія з 1 липня 2026 року тимчасово призупиняє рух осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон на окремих ділянках з європейськими країнами.



Розпорядження російського уряду про закриття КПП на кордоні з Латвією, Естонією, Фінляндією / Фото російських ЗМІ

Йдеться про такі пункти пропуску:

Російсько-фінляндська ділянка кордону:

Виборг (Ленінградська область); Вяртсиля (Республіка Карелія); Люття (Республіка Карелія); Санкт-Петербург-Фінляндський (місто Санкт-Петербург); Світогорськ (Ленінградська область).

Російсько-естонська ділянка кордону:

Печори-Псковські (Псковська область).

Російсько-латвійська ділянка кордону:

Питалове (Псковська область).



Перелік КПП, роботу яких призупинила Росія / Фото російських ЗМІ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала будівництво першої з радянських часів нової військової бази в селі Нова Вілга під Петрозаводськом, неподалік кордону з Фінляндією. На цій базі можуть розмістити приблизно 4 – 6 тисяч військових.