Геополітика Росія Росія терміново закриває пункти перетину на кордонах з Латвією, Фінляндією та Естонією
30 червня, 21:23
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Оновлено - 21:56, 30 червня

Росія терміново закриває пункти перетину на кордонах із Латвією, Фінляндією та Естонією

Владислав Кравцов

Російська влада 30 червня закрила низку пунктів перетину на кордоні з європейськими державами. Йдеться про Латвію, Фінляндію та Естонію.

Про це йдеться у розпорядженні уряду Росії, яке розповсюдило вороже пропагандистське агентство ТАСС.

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Що відомо про закриття КПП Росії з європейськими державами?

У розпорядженні йдеться, що Росія з 1 липня 2026 року тимчасово призупиняє рух осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон на окремих ділянках з європейськими країнами.


Розпорядження російського уряду про закриття КПП на кордоні з Латвією, Естонією, Фінляндією / Фото російських ЗМІ

Йдеться про такі пункти пропуску:

  • Російсько-фінляндська ділянка кордону:
  1. Виборг (Ленінградська область);
  2. Вяртсиля (Республіка Карелія);
  3. Люття (Республіка Карелія);
  4. Санкт-Петербург-Фінляндський (місто Санкт-Петербург);
  5. Світогорськ (Ленінградська область).
  • Російсько-естонська ділянка кордону:
  1. Печори-Псковські (Псковська область).
  • Російсько-латвійська ділянка кордону:
  1. Питалове (Псковська область).


Перелік КПП, роботу яких призупинила Росія / Фото російських ЗМІ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала будівництво першої з радянських часів нової військової бази в селі Нова Вілга під Петрозаводськом, неподалік кордону з Фінляндією. На цій базі можуть розмістити приблизно 4 – 6 тисяч військових. 

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