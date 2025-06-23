Сікорський заявив, що Росія прикривається ескалацією на Близькому Сході для атак на Україну

Росія використовує загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем на Близькому Сході як відволікальний маневр для нападів на Україну.

Відповідну заяву у понеділок, 23 червня, зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як Росія використовує конфлікт на Близькому Сході

Польський міністр Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами припустив, що Росія використовує ескалацію ситуації на Близькому Сході як прикриття для посилення своїх атак на Україну.

За його словами, все більше країн ЄС зараз просуваються у своїх планах щодо евакуації громадян з Ізраїлю та ширшого регіону. Польща щойно завершила свій третій евакуаційний рейс, забрали 300 осіб.

Щодо угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, він каже, що це ще не обговорювалося, але, можливо, буде пізніше,

– пише видання.

До слова, уночі росіяни запустили по Україні загалом 368 дронів та ракет, з яких ППО змогла збити більшість. Повітряний напад був націлений на Київ та область, де уламки БпЛА падали на 25 локаціях.