У Росії немає військ, щоб досягнути своїх цілей на фронті, – WP

У колонці Марка Тіссена для The Washington Post ідеться про те, що Росія блефує. У Путіна нема підстав висувати вимоги, але диктатор все одно робить це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Трамп може обвалити економіку Росії, і наступ окупантів захлинеться

Колумніст пише, що Росія просувається на фронті, але захоплює переважно села, які не мають стратегічного значення.

До слова, в DeepState оцінили, скільки атак потрібно окупантам, щоб захопити квадратний кілометр української землі.

В середньому російський солдат на фронті живе менше місяця. І саме тому росіяни хочуть набрати під час призову більше людей, аніж брали до окупаційної армії протягом трьох років.

Росія неймовірно слабка, як економічно, так і військово, а це означає, що в цих переговорах Трамп має всі козирі. У 2022 році Путін планував війну, яка триватиме тижні, але зараз опинився в затяжному конфлікті, який виснажує людський, військовий і фінансовий капітал Росії. Це дає Трампу величезні важелі впливу. Якщо Путін відмовиться від його вимог щодо миру, Трамп може розгорнути кампанію максимального тиску на Москву в стилі Ірану, яка спустошить Росію,

– мовиться в матеріалі.

Москва відчуває і значні втрати в техніці. Щоб поповнити запаси, розконсервовують старі танки 1950-х років і навіть ті, які були реквізитом на Мосфільмі. Російський оборонпром не встигає за темпами втрат.

Окупанти сподіваються, що "м'ясні штурми" змусять ЗСУ розстріляти весь боєкомплект і відступити. Путін прагне створити враження, що Росія рухається вперед. Але державі-агресору нема ким і чим воювати. А її економіка у ще гіршому стані, ніж військо.

"Єдине, що утримує російську економіку від колапсу, – це різке зростання доходів від експорту нафти та газу, подарунок Путіну від президента Джо Байдена. У 2024 році російські доходи від енергетики зросли більш ніж на 26 відсотків до 108 мільярдів доларів, що зробило енергетичний сектор єдиним найважливішим джерелом грошових коштів для Кремля", – ідеться в колонці.

Байден залишив величезну лазівку в санкціях США, що дозволило продавати російську нафту і газ на світовому ринку. Тож якби Трамп перекрив ці грошові потоки, як зробив це з Іраном за своєї першої каденції, не було би чим живити воєнну машину Росії. І Путіна поставили б на коліна.