Висміює спецслужби й звинувачує Україну: як роспропаганда виправдовує падіння ракети в Польщі

Російська крилата ракета 30 липня впала на полі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Токари в Люблінському воєводстві Польщі. Одразу після цього російські медіа активізували численні маніпуляції, аби розмити власну відповідальність та посіяти сумніви серед громадян.

У Генеральному штабі Збройних сил Польщі заявили про початок масштабної інформаційної кампанії Кремля.

Як росіяни намагаються зняти з себе відповідальність за падіння ракети на Люблінщині?

У відомстві зазначили, що російські ЗМІ та пропагандистські канали активно використовували неперевірені й недостовірні дані, аби нав'язати власні викривлені версії подій.

Головними напрямами дезінформації стали спроби натякнути на "українське походження" ракети, поставити під сумнів ефективність польської системи протиповітряної оборони та висміяти дії місцевих служб.

Окрім цього, пропагандисти безпідставно намагалися пов'язати інцидент із перебуванням президента України в Любліні.

У військовому відомстві закликали громадян зберігати спокій, не довіряти сенсаційним заголовкам та орієнтуватися лише на офіційні повідомлення державних структур і силових служб.

Експерти наголошують, що подібні інформаційні вкиди мають на меті підірвати довіру до інституцій безпеки та розмити відповідальність агресора.

Польські слідчі вже офіційно підтвердили, що на території Люблінського воєводства впала саме російська крилата ракета Х-101. Також повідомлялося, що виготовили її в другому кварталі 2026 року в Московській області.

Як зазначили в Міністерстві оборони Польщі, український пілот до останнього відстежував деструктивну ціль, але був змушений розвернутися за 20 секунд до кордону.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що наразі немає підстав вважати, що ракета була умисно спрямована на польську територію. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Польщі чули вибух та піднімали військову авіацію під час атаки Росії на Україну.