В Генеральном штабе Вооруженных сил Польши заявили о начале масштабной информационной кампании Кремля.

Как россияне пытаются снять с себя ответственность за падение ракеты в Люблинском регионе?

В ведомстве отметили, что российские СМИ и пропагандистские каналы активно использовали непроверенные и недостоверные данные, чтобы навязать свои искаженные версии событий.

Основными направлениями дезинформации стали попытки намекнуть на "украинское происхождение" ракеты, поставить под сомнение эффективность польской системы противовоздушной обороны и высмеять действия местных служб.

Кроме того, пропагандисты безосновательно пытались связать инцидент с пребыванием президента Украины в Люблине.

В военном ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие, не доверять сенсационным заголовкам и ориентироваться исключительно на официальные сообщения государственных структур и силовых служб.

Эксперты отмечают, что подобные информационные вбросы направлены на подрыв доверия к институтам безопасности и размывание ответственности агрессора.

Польские следователи уже официально подтвердили, что на территории Люблинского воеводства упала именно российская крылатая ракета Х-101. Также сообщалось, что она была изготовлена во втором квартале 2026 года в Московской области.

Как отметили в Министерстве обороны Польши, украинский пилот до последнего отслеживал разрушительную цель, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что на данный момент нет оснований полагать, что ракета была умышленно направлена на польскую территорию. Напомним, ранее мы рассказывали, как в Польше слышали взрыв и поднимали военную авиацию во время атаки России на Украину.