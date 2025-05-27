Після погроз Трампа про санкції: Росія у 6 разів знизила інтенсивність атак по Україні, – ЗМІ

Інтенсивність атак Росії по Україні знизилася після того, як президент США Дональд Трамп припустив введення нових санкцій проти Росії, і сказав, що Путін "збожеволів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які проаналізували дані Повітряних сил ЗСУ.

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Як змінилися атаки

Згідно з оприлюдненою інформацією, у ніч на 27 травня росіяни атакували українські міста 60 дронами. У порівнянні з попередніми ночами, коли противник завдавав комбінованих ударів, інтенсивність російських атак наразі знизилася кратно.

Це означає, що інтенсивність атак різко знизилася: три дні поспіль Росія завдавала ударів, що стали одними з наймасованіших від початку війни,

– пишуть журналісти, зазначивши, що вона знизилася у 6 разів.

Зауважують, що це сталося після погроз Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії. ЗМІ нагадують, що востаннє менше ніж 60 дронів Росія запускала два тижні тому, 13 травня, перед початком переговорів України та Росії в Стамбулі.

Нагадаємо, вночі 26 травня Росія атакувала Україну 9 крилатими ракетами Х-101 і 355 дронами. Сили ППО збили всі 9 ракет і 288 дронів. У Повітряних силах назвали таку кількість запущених цілей противника новим антирекордом.