Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Які наслідки ворожого обстрілу столиці

У ніч на 26 травня повітряна тривога в Києві тривала 6 годин. Росія атакувала безпілотниками та ракетами. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповідав, що в одному з житлових будинків вибито вікна, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

У КМДА пояснили, що будинки пошкоджено у двох районах столиці:

у Деснянському районі уламки впали на територію закладу громадського харчування. Без подальшого загоряння;

у Дніпровському районі пошкоджено фасад житлового будинку, вибито шибки у двох вікнах. Без подальшого загоряння.

Там зазначили, що постраждалих унаслідок обстрілу немає – ніхто не звертався за допомогою медиків.

Цинічну атаку росіян прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, наразі Кремль гальмує навіть з обговоренням пропозицій. Ворог навмисне затягує час.

"Прискорити Москву можливо санкціями й зброєю", – підкреслив Єрмак.