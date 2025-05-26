Країна-агресорка заявила, що після обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" передасть Києву меморандум з умовами для припинення вогню. Очікується, що вони будуть навмисне неприйнятні для української сторони. Адже справжня мета Росії – не зупинити кровопролиття, а безкарно продовжувати його, передає 24 Канал.

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Київ чекає на рішучі дії Заходу

На тлі чергової масованої атаки на Україну 26 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія має прискоритись з припиненням вогню.

За його словами, наразі Кремль гальмує навіть з обговоренням пропозицій. Ворог навмисне затягує час.

"Прискорити Москву можливо санкціями і зброєю", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що США відмовляються запроваджувати санкції проти Росії. Дональд Трамп казав, що вони могли б нашкодити мирному процесу. Жодного тиску на Путіна Вашингтон не чинить, начебто вірячи у те, що диктатор має миролюбні прагнення.

Наразі американський лідер лише коментує цинічні атаки на Україну, висловлюючи розчарування діями як Путіна, так і Зеленському у традиційному для нього стилі.

Тим часом європейські друзі України обіцяли нищівні санкції проти Росії у разі її відмови від повного безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Втім, результату поки немає.

До слова, Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, що стосується майже 200 кораблів тіньового флоту.