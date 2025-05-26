Страна-агрессор заявила, что после обмена пленными в формате "1000 на 1000" передаст Киеву меморандум с условиями для прекращения огня. Ожидается, что они будут умышленно неприемлемы для украинской стороны. Ведь настоящая цель России – не остановить кровопролитие, а безнаказанно продолжать его, передает 24 Канал.

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Киев ждет решительных действий Запада

На фоне очередной массированной атаки на Украину 26 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия должна ускориться с прекращением огня.

По его словам, пока Кремль тормозит даже с обсуждением предложений. Враг умышленно затягивает время.

"Ускорить Москву возможно санкциями и оружием", – отметил Ермак.

Напомним, что США отказываются вводить санкции против России. Дональд Трамп говорил, что они могли бы навредить мирному процессу. Никакого давления на Путина Вашингтон не оказывает, якобы веря в то, что диктатор имеет миролюбивые стремления.

Пока американский лидер только комментирует циничные атаки на Украину, выражая разочарование действиями как Путина, так и Зеленскому в традиционном для него стиле.

Между тем европейские друзья Украины обещали сокрушительные санкции против России в случае ее отказа от полного безусловного прекращения огня минимум на 30 дней. Впрочем, результата пока нет.

К слову, Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, касающийся почти 200 кораблей теневого флота.