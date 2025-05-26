У ніч на 26 травня тривога у місті тривала 6 годин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
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Атака не минула без наслідків.
Так, відомо, що унаслідок обстрілу є пошкодження в Дніпровському районі Києва.
В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку,
– розповів Ткаченко.
На щастя, постраждалих немає.