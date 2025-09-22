Путін має сміливість випробовувати міцність кордонів НАТО, – The Times
- Володимир Путін посилює військовий тиск на НАТО, випробовуючи його кордони та перевіряючи реакцію Альянсу.
- У НАТО розглядають можливість змін у правилах ведення операцій для швидшого реагування на повітряні порушення та визначення чітких "червоних ліній".
Путін посилює військовий тиск на НАТО, випробовуючи його кордони та перевіряючи реакцію Альянсу. Останні дії Росії демонструють, що посилення оборонних зобов'язань у НАТО є недостатніми.
Вкрай важливо, щоб НАТО встановило "червоні лінії" і не дозволило подібній російській агресії стати буденністю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
Як Путін тестує спроможності НАТО?
Кремль все ще відчуває себе досить сміливим, щоб пробувати на міцність східний фланг континенту,
– наголошує видання.
Російські провокації, йдеться у матеріалі, потребують жорсткої відповіді. У НАТО розглядають можливість змін у правилах ведення операцій, щоб швидше реагувати на повітряні порушення. Ключовим завданням є визначення чітких "червоних ліній", які стримають агресора.
"Ми повинні розробити чітку лінію і бути готовими діяти в її рамках", – заявив The Times маршал авіації Грег Бегвелл, колишній командувач Королівських ВПС.
При цьому, якщо Польща, Фінляндія та країни Балтії активно нарощують оборонний потенціал, то провідні західноєвропейські гравці – Велика Британія, Франція та Німеччина – поки що не демонструють належного темпу.
У статті також зазначається, що виклики безпеці надходять не лише від Росії. Так, вперше в історії британська служба MI5 планує видати поради парламентарям для захисту від іноземного шпигунства.
"У якомусь сенсі, ці рекомендації потрібні всім нам. Загрози нашому світу і способу життя численні; для їхнього захисту потрібні пильність і самопожертва", – підсумовує The Times.
Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, що достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. Порушення повітряного простору довго б не повторювалися. Саме це сталося у випадку зі збиттям російського літака силами Туреччини.
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?
Естонія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через порушення свого повітряного простору 3-ма МіГ-31 Росії 19 вересня. Вони перебували у просторі балтійської країни 12 хвилин.
Пілоти країни-агресорки підтвердили надходження сигналу від італійських льотчиків, що патрулювали на F-35. Росіяни проігнорували його і не дотрималися вказівок.
У НАТО обговорюють можливість збивання російських літаків, які порушують повітряний простір Альянсу.