Російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії і покинули його лише після того, як піднялися у небо натівські винищувачі. Це не перший приклад агресивних дій росіян проти країн НАТО. Однак існують інструменти, що дозволять припинити їх.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу наголосив, як західні країни можуть протидіяти порушенню Росією їхнього повітряного простору. Такий приклад у 2015 році продемонстрував Реджеп Ердоган.

Дивіться також Чи почнуть країни НАТО збивати російські літаки: The Times оцінило шанси

Якими мають бути дії НАТО після порушення росіянами кордону Естонії?

Чижов зазначив, що важливо з'ясувати, літаки якої країни-члена НАТО чергували у той день в повітряному просторі Естонії і чому вони не отримали команди збивати російські літаки, що порушили кордон.

Якби збили їх, то потім довго б не залітали,

– припустив політолог.

Він нагадав, як у листопаді 2015 року два російські літаки Су-24 вторглися з території Сирії у повітряний простір Туреччини. Тоді турецькі винищувачі F-16 атакували один із Су-24, який розбився.

Пам'ятаємо, яка тоді в Росії була істерика. Кремль посварився з Ердоганом, потім вони помирилися, але ані літаки, ані дрони більше не залітали до Туреччини. А до того росіяни спочатку дронами заходили, а потім – літаками. Достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів. А саме, що є серйозні люди, які готові дати відсіч,

– підкреслив Георгій Чижов.

Тому після ситуації в Естонії росіяни спостерігають, що буде далі. Напевно, на думку політолога, в Кремлі сміються, коли дивляться, як країни НАТО збираються та радяться, що далі робити, якщо знову прилетить російський дрон чи літак.

Він додав, що натівці перекидають системи протиповітряної оборони з країни в країну замість того, щоб передавати їх Україні, яка збиває на добу кілька сотень повітряних цілей.

Російські літаки порушили повітряний простір Естонії: що відомо?