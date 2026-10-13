Росія готує нові провокації в Європі: ексглава розвідки ЄС назвав країни в зоні ризику

Росія продовжує тиснути на європейські країни не лише військовими погрозами, а й гібридними атаками. Кремль намагається створювати політичні кризи, сіяти недовіру до НАТО та послаблювати підтримку України.

Полковник литовської армії у відставці та ексглава військової розвідки Євросоюзу Гінтарас Багдонас в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, які країни опинилися під тиском Кремля та чого Росія прагне досягти гібридними атаками.

Які країни Росія намагається дестабілізувати?

За словами Багдонаса, російська активність спрямована не лише проти країн Балтії, а й проти Німеччини, Польщі, Румунії, Франції, Данії та інших держав. Ця тенденція посилюється з 2022 року.

Серед загроз експерт назвав глушіння GPS, спроби пошкодити кабелі та підводну інфраструктуру в Балтійському морі.

Також Росія, за його оцінкою, підтримує використання міграції для провокування напруженості на кордонах.

Повне інтерв'ю ексголови розвідки ЄС: дивитись відео

Багдонас пояснив, що Кремль намагається створити політичну нестабільність, посіяти недовіру до НАТО та переконати європейців, що Альянс не зможе їх захистити.

Кінцева мета, звісно, припинити підтримку вашої країни,

– наголосив експерт.

Багдонас вважає, що європейські держави мають не лише засуджувати російські провокації, а й відповідати конкретними діями. Зокрема, посилювати захист критичної інфраструктури, протидіяти дезінформації та координувати дії із союзниками.

На його думку, пасивність лише заохочує Росію продовжувати тиск. Країни мають самостійно реагувати на гібридні загрози, залучаючи НАТО за потреби.

Заважимо, що Генерал-лейтенант СБУ та Герой України Григорій Омельченко вважає, що війна проти України є частиною ширших планів Кремля, які загрожують безпеці всієї Європи. Владімір Путін прагне не лише захопити українські території, а й встановити в Україні підконтрольний Москві режим, а також змінити безпековий порядок у Європі. Омельченко нагадав, що попереджав про російську загрозу ще до окупації Криму та повномасштабного вторгнення, і застеріг, що поступки Кремлю можуть лише відкласти нову агресію.