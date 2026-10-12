Генерал-лейтенант СБУ та Герой України Григорій Омельченко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому вважає російську агресію загрозою далеко за межами України. Він також розповів, яких цілей, за його оцінкою, прагне досягти Владімір Путін і чому поступки Кремлю можуть мати серйозні наслідки для Європи.

Чого Путін хоче досягти в Україні?

Омельченко вважає, що головна мета російського президента – не просто захоплення окремих українських територій, а знищення незалежної української держави.

Кремль прагне встановити в Україні підконтрольний Москві режим, перетворити її на сателіта Росії або взагалі позбавити державності.

Мета Путіна мінімальна – це захоплення всієї України, встановлення свого промосковського режиму або щось на зразок Білорусі, а можливо, навіть суб'єкт Росії,

– заявив Омельченко.

Він наголосив, що не вважає переговори з Кремлем надійним способом зупинити російську агресію. Домовленості, які передбачатимуть поступки з боку України, можуть не усунути загрозу, а лише відкласти нове загострення.

Повне інтерв'ю генерал-лейтенанта Омельченка: дивитись відео

Чому під загрозою може опинитися Європа?

Генерал також звернув увагу на вимоги Москви щодо безпекового устрою Європи. Росія виступала проти розширення НАТО та вимагала зміни статусу країн, які приєдналися до Альянсу.

Такі претензії свідчать про ширші амбіції Кремля. Якщо Росія зможе нав'язувати свою волю Україні, вона може спробувати посилити тиск і на інші європейські держави.

Омельченко стверджує, що застерігав західних політиків щодо російської агресії задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, у 2008 році він попереджав про можливий напад Росії на Грузію, а у 2009 році закликав звернути увагу на ризик окупації Криму.

У 2016 році він уже писав про загрозу великої війни проти України. Генерал також розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення українське керівництво отримувало численні повідомлення про підготовку Росії до нападу.

Ці події демонструють, що російські плани не виникли раптово у 2022 році. Він закликає враховувати попередні дії Кремля та не сприймати його вимоги як звичайний дипломатичний торг.