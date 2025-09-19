19 вересня Росія кілька разів порушила повітряний простір країн НАТО. Її винищувачі пролетіли над Естонією, а також загрожували безпеці Польщі.

Близько 20:00 Морський підрозділ Прикордонної служби Польщі поскаржився на провокаційну поведінку Росії, передає 24 Канал.

Що відомо про проліт винищувачів Росії над Польщею?

Там розповіли, що два винищувачі збройних сил Росії здійснили низький проліт у районі видобувної платформи Petrobaltic.

Служби, відповідальні за безпеку Польщі, постійно моніторять ситуацію навколо критичної морської інфраструктури, зокрема й за межами територіальних вод країни,

– йдеться у повідомленні.

Довідка: Видобувна платформа Petrobaltic – це морська нафтогазова платформа, яка належить польській компанії LOTOS Petrobaltic. Вона розташована в Балтійському морі й призначена для видобутку нафти та газу з морського дна. Petrobaltic розташована поза територіальними водами Польщі, але в межах її економічної зони. Вона є частиною критичної інфраструктури Польщі, оскільки платформа забезпечує певну частину національного енергетичного суверенітету.

Нагадаємо, що цього ж дня вранці три російські винищувачі залетіли на територію Естонії і наблизилися до Таллінна. Ворожі літаки пробули у повітряному просторі країни-члена НАТО 12 хвилин. НАТО підняло у повітря італійські F-35 для їх перехоплення. Опісля російські МіГ-31 були змушені тікати. Естонське МЗС викликало Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Естонії, щоб висловити протест та вручити ноту. Уряд країни вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації, передбачені статтею 4.

Що відомо про останні російські провокації щодо НАТО?