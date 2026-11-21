У суботу, 21 листопада, російський гелікоптер міг порушити повітряний простір Фінляндії. Це сталося за кілька годин після атаки безпілотника на російське вантажне судно у Балтійському морі.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, пише Le Monde.

Чи залітав російський гелікоптер до Фінляндії?

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен припустив, що російський гелікоптер міг залетіти на територію країни для участі у рятувальній операції або спостереження за пошкодженим судном у Фінській затоці.

За даними міністерства, гелікоптер залетів на 4,1 кілометра вглиб повітряного простору Фінляндії поблизу міста Ловійса.

Нагадаємо, 21 листопада у Фінській затоці безпілотники атакували російське вантажне судно Sparta II. Внаслідок удару корабель зазнав пошкоджень, на його борту спалахнула пожежа. Згодом судно опинилося у територіальних водах Фінляндії.

Після інциденту фінські військові знову запровадили тимчасові обмеження на польоти та судноплавство у східній частині Фінської затоки.

За даними Головного управління розвідки України, після початку повномасштабного вторгнення Sparta II неодноразово перевозила військову техніку та зброю.