Трамп просить допомоги у розблокуванні Ормузької протоки: як реагують країни

США ведуть переговори із сімома країнами щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки на тлі війни, що триває вже третій тиждень. Попри оптимістичні прогнози Вашингтона щодо швидкого завершення конфлікту, Іран заявляє про готовність захищатись, а ціни на нафту залишаються високими.

Про це пише агентство Reuters.

Як країни реагують на прохання Трампа щодо Ормузької протоки?

Внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану світові енергетичні ринки зазнають потрясінь. Трамп зауважив, що країни, які значною мірою залежать від нафти з Перської затоки, повинні взяти на себе відповідальність за захист Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових енергоресурсів.

Я вимагаю, щоб ці країни прийшли та захистили свою територію, бо це їхня територія. Це місце, звідки вони отримують свою енергію,

– сказав Трамп.

Американський лідер повідомив, що його адміністрація зв'язалась із сімома країнами щодо захисту протоки, втім не уточнив, про які саме йде мова. У дописі в соціальних мережах він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші візьмуть участь.

"Ми говоримо з іншими державами про патрулювання Ормузької протоки. І, на мою думку, реакція хороша", – зазначив Трамп.

У Японії заявили, що вони не планують відправляти військово-морські судна для супроводу кораблів на Близькому Сході, попри те, що 95% нафти Токіо імпортує саме з цього регіону. За словами прем'єр-міністерки Санае Такаїчі, дії її країни обмежені конституцією.

Австралія, ще один ключовий союзник Штатів з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, також заявила, що не відправлятиме кораблі для допомоги.

Тим часом Financial Times пише, що Трамп очікує допомоги у розблокуванні протоки від Китаю. Таку заяву він зробив напередодні запланованої зустрічі із головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні наприкінці цього місяця. Міністерство закордонних справ Китаю поки не коментує цю ситуацію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився відправляти військові кораблі для сприяння відкриттю Ормузької протоки. Також своє небажання втручатись у конфлікт висловили Франція, Німеччина та Південна Корея.

Відповідаючи на запитання, чи може військово-морська операція у Червоному морі бути розширеною на Ормузьку протоку міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив: "Чи станемо ми найближчим часом активним учасником цього конфлікту? Ні". Він додав, що змінити ситуацію у цьому стратегічному регіоні можливо лише шляхом дипломатичних переговорів.

Що на вимоги Трампа кажуть у ЄС?

Крім того, Трамп посилив тиск на європейських союзників, аби ті втрутились у розблокування протоки.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять питання посилення військово-морської місії на Близькому Сході, втім дипломати та чиновники переконані, що рішення приймуть не на користь планів Трампа.

У наших інтересах зберегти Ормузьку протоку відкритою, і саме тому ми також обговорюємо, що ми можемо зробити в цьому відношенні з європейського боку,

– сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Чим Трамп погрожує державам, які не підтримають США?