Туреччина може статати майданчиком для переговорів: Ердоган і Путін провели розмову

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. Діалог політиків стосувався зокрема війни в Україні та ситуації в Чорному морі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на канцелярію президента Туреччини.

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Про що Ердоган говорив із Путіним

Президенти Росії та Туреччини говорили про двосторонні відносини та регіональні питання.

Президент Ердоган підкреслив, що співпраця між Туреччиною та Росією має дуже важливу роль у вирішенні регіональних питань і що Туреччина пильно стежить за процесом, ініційованим з метою завершення війни між Росією і Україною, та готова надати усі види підтримки – у тому числі стати майданчиком для мирних перемовин – задля забезпечення справедливого і сталого миру,

– йдеться в заяві.

Реджеп Ердоган також підкреслив необхідність кроків для забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Чорному морі. За його словами, Туреччина продовжує робити свій внесок у запобігання перетворенню моря на зону конфлікту.

Також зазначається, що Анкара надає великого значення співпраці в питанні Сирії, щоб досягнути міцного миру та стабільності.

До слова, раніше стало відомо, що Туреччина може взяти участь в розміщенні миротворчих сил в Україні. Однак, це відбудеться лише в тому випадку, "якщо сторони погодяться створити їх для врегулювання російсько-української війни на майбутньому етапі".