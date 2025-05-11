Кремль оминув питання припинення вогню в заяві про розмову Путіна з Ердоганом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. В заяві за підсумками цієї розмови Кремль оминув питання припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують заяву Кремля.

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Про що Путін говорив з Ердоганом

Під час розмови президенти Росії та Туреччини обговорили пропозицію Путіна щодо відновлення прямих переговорів, які пропонується провести у Стамбулі з 15 травня.

За словами Кремля, Ердоган повністю підтримав цю ініціативу та підкреслив готовність надати майданчик для переговорів.

Турецька сторона усіляко сприятиме в організації та проведенні переговорів, спрямованих на досягнення сталого миру,

– йдеться в заяві.

Цікаво, що в своїй заяві за підсумками телефонної розмови політиків Кремль повністю проігнорував питання припинення вогню. Натомість у Росії вкотре згадали про парад, який відбувся в Москві 9 травня – зазначається, що Путін "поділився враженнями за підсумками урочистих заходів".

Тим часом сам Реджеп Тайїп Ердоган виступив за припинення вогню для створення "необхідної атмосфери початку мирних переговорів".