Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют заявление Кремля.

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О чем Путин говорил с Эрдоганом

Во время разговора президенты России и Турции обсудили предложение Путина о возобновлении прямых переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая.

По словам Кремля, Эрдоган полностью поддержал эту инициативу и подчеркнул готовность предоставить площадку для переговоров.

Турецкая сторона будет всячески способствовать в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира,

– говорится в заявлении.

Интересно, что в своем заявлении по итогам телефонного разговора политиков Кремль полностью проигнорировал вопрос прекращения огня. Зато в России в очередной раз вспомнили о параде, который состоялся в Москве 9 мая – отмечается, что Путин "поделился впечатлениями по итогам торжественных мероприятий".

Между тем сам Реджеп Тайип Эрдоган выступил за прекращение огня для создания "необходимой атмосферы начала мирных переговоров".