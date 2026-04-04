Путін пожалівся Ердогану на Україну через загрозу у Чорному морі

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній під час розмови поскаржився на Україну у контексті загрози у Чорному морі.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання "РИА Новости" і "ТАСС".

Дивіться також "Бомбили" Іркутськ, горіли в Саках і були під прицілом ГУР МО : що відомо про Су-30, який розбився в Криму

Як Путін поскаржився Ердогану?

За даними російських ЗМІ, ключовою темою розмови президентів стала "безпека" енергетичної інфраструктури та цивільного судноплавства у Чорному морі. Обговорення заходів безпеки ініціювала російська сторона.

Згідно з оприлюдненою у мережі інформацією, Москва наразі нібито стурбована можливою загрозою для об'єктів, які з'єднують Туреччину та Росію, натякаючи на "небезпечну поведінку" з боку України у цьому регіоні.

З огляду на спроби київського режиму завдавати ударів по газотранспортній інфраструктурі та торговим суднам, лідери наголосили на важливості скоординованих заходів безпеки в Чорному морі,

– пишуть ЗМІ.

Ба більше, Володимир Путін висловив вдячність Ердогану за готовність допомогти і співпрацювати у питанні проведення переговорного процесу стосовно війни в Україні, яку сама ж Росія не збирається закінчувати.

Також російський і турецький президенти обговорили ескалацію на Близькому Сході, вони нібито погодилися з тим, що війна проти Ірану призводить до негативний наслідків, зокрема, для енергетичного сектору.

Водночас однією з головних тем розмов стали подальші кроки, спрямовані на розширення двосторонніх відносин між країнами, зокрема, заходи щодо посилення торгівельно-економічних контактів Росії та Туреччини.

Що відбувається у Чорному морі?