4 квітня, 10:55
Путін пожалівся Ердогану на Україну через загрозу у Чорному морі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Володимир Путін під час розмови з Ердоганом висловив стурбованість через можливу загрозу для енергетичної інфраструктури та судноплавства в Чорному морі.
  • Президенти обговорили важливість скоординованих заходів безпеки в регіоні та подальші кроки для розширення двосторонніх відносин між Росією та Туреччиною.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній під час розмови поскаржився на Україну у контексті загрози у Чорному морі.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання "РИА Новости" і "ТАСС".

Як Путін поскаржився Ердогану?

За даними російських ЗМІ, ключовою темою розмови президентів стала "безпека" енергетичної інфраструктури та цивільного судноплавства у Чорному морі. Обговорення заходів безпеки ініціювала російська сторона. 

Згідно з оприлюдненою у мережі інформацією, Москва наразі нібито стурбована можливою загрозою для об'єктів, які з'єднують Туреччину та Росію, натякаючи на "небезпечну поведінку" з боку України у цьому регіоні. 

З огляду на спроби київського режиму завдавати ударів по газотранспортній інфраструктурі та торговим суднам, лідери наголосили на важливості скоординованих заходів безпеки в Чорному морі, 
– пишуть ЗМІ.

Ба більше, Володимир Путін висловив вдячність Ердогану за готовність допомогти і співпрацювати у питанні проведення переговорного процесу стосовно війни в Україні, яку сама ж Росія не збирається закінчувати. 

Також російський і турецький президенти обговорили ескалацію на Близькому Сході, вони нібито погодилися з тим, що війна проти Ірану призводить до негативний наслідків, зокрема, для енергетичного сектору. 

Водночас однією з головних тем розмов стали подальші кроки, спрямовані на розширення двосторонніх відносин між країнами, зокрема, заходи щодо посилення торгівельно-економічних контактів Росії та Туреччини.

Що відбувається у Чорному морі?

  • Нагадаємо, що наприкінці березня дрон, приблизно за 27 кілометрів від протоки Босфор, уразив турецький танкер Altura, який перевозив 140 тисяч тонн російської нафти, було пошкоджено палубу та машинне відділення.

  • Згідно з даними української розвідки, цей танкер належить до російського "тіньового флоту", який перевозить нафту і пальне в обхід санкцій. Лише з січня 2024 року до липня 2025 він перевіз приблизно 6 мільйонів барелів.

  • Ще раніше українські військові знищили російський десантний катер БК-16 у районі Новоозерного в тимчасово окупованому Криму. Подібний катер озброєний кулеметами та може нести ракетні установки і легкі дрони.