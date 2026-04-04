Путін пожалівся Ердогану на Україну через загрозу у Чорному морі
- Володимир Путін під час розмови з Ердоганом висловив стурбованість через можливу загрозу для енергетичної інфраструктури та судноплавства в Чорному морі.
- Президенти обговорили важливість скоординованих заходів безпеки в регіоні та подальші кроки для розширення двосторонніх відносин між Росією та Туреччиною.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Останній під час розмови поскаржився на Україну у контексті загрози у Чорному морі.
Про це повідомляють російські пропагандистські видання "РИА Новости" і "ТАСС".
Як Путін поскаржився Ердогану?
За даними російських ЗМІ, ключовою темою розмови президентів стала "безпека" енергетичної інфраструктури та цивільного судноплавства у Чорному морі. Обговорення заходів безпеки ініціювала російська сторона.
Згідно з оприлюдненою у мережі інформацією, Москва наразі нібито стурбована можливою загрозою для об'єктів, які з'єднують Туреччину та Росію, натякаючи на "небезпечну поведінку" з боку України у цьому регіоні.
З огляду на спроби київського режиму завдавати ударів по газотранспортній інфраструктурі та торговим суднам, лідери наголосили на важливості скоординованих заходів безпеки в Чорному морі,
– пишуть ЗМІ.
Ба більше, Володимир Путін висловив вдячність Ердогану за готовність допомогти і співпрацювати у питанні проведення переговорного процесу стосовно війни в Україні, яку сама ж Росія не збирається закінчувати.
Також російський і турецький президенти обговорили ескалацію на Близькому Сході, вони нібито погодилися з тим, що війна проти Ірану призводить до негативний наслідків, зокрема, для енергетичного сектору.
Водночас однією з головних тем розмов стали подальші кроки, спрямовані на розширення двосторонніх відносин між країнами, зокрема, заходи щодо посилення торгівельно-економічних контактів Росії та Туреччини.
Що відбувається у Чорному морі?
Нагадаємо, що наприкінці березня дрон, приблизно за 27 кілометрів від протоки Босфор, уразив турецький танкер Altura, який перевозив 140 тисяч тонн російської нафти, було пошкоджено палубу та машинне відділення.
Згідно з даними української розвідки, цей танкер належить до російського "тіньового флоту", який перевозить нафту і пальне в обхід санкцій. Лише з січня 2024 року до липня 2025 він перевіз приблизно 6 мільйонів барелів.
Ще раніше українські військові знищили російський десантний катер БК-16 у районі Новоозерного в тимчасово окупованому Криму. Подібний катер озброєний кулеметами та може нести ракетні установки і легкі дрони.