Шольц відреагував на переговори Путіна й Трампа

Берлін уважно слідкував за розмовою Владіміра Путіна й Дональда Трампа 18 березня, після чого консультувався щодо цього з лідерами Франції та України. Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могло б стати першим кроком до сталого миру.

Так вважає німецький канцлер Олаф Шольц. Про це політик розповів на спільному з Еммануелем Макроном брифінгу того ж дня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Що розповів канцлер Німеччини

Шольц заявив, що Україна може покластися на Німеччину та Європу, які не залишать наодинці. Він переконує – жодне рішення не може ухвалюватися "через голови українців".

Ми повністю погоджуємося з тим, що метою всіх зусиль має бути справедливий та довготривалий мир для України,

– сказав політик.

Анонсоване Путіним 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі канцлер назвав "можливим першим важливим кроком на цьому шляху". Те саме стосується технічних перемовин щодо перемир’я на морі.

Нагадаємо, сам Трамп уперше прокоментував дзвінок Путіну в мережі Truth Social. Американський президент назвав розмову "дуже гарною й продуктивною", лідери домовилися про негайне припинення вогню по енергетиці.