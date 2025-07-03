Під час розмови Трамп говорив про мир в Україні, але Путін сказав, що "не відступить від мети"
- Трамп під час телефонної розмови з Путіним 3 липня закликав до досягнення миру в Україні.
- Путін заявив про готовність продовжувати переговори, але наголосив, що Росія не відступиться від своїх цілей.
Під час телефонної розмови з Путіним 3 липня Трамп заговорив про війну в Україні. Він висловився про якнайшвидше досягнення миру.
Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що на це відповів диктатор, передає 24 Канал. З його слів зрозуміло, що Росія не збирається закінчувати війну.
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Що сказав Путін про війну в Україні Трампу
За словами Ушакова, Путін сказав, що нібито готовий продовжувати переговори з Україною. Також він наголосив на виконанні гуманітарних угод, досягнутих у Стамбулі.
Володимир Путін сказав, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту. Він проінформував про хід реалізації домовленостей гуманітарного характеру, які були досягнуті під час другого раунду російсько-українських контактів у Стамбулі. Він також зауважив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес,
– заявив Ушаков.
При цьому очільник Кремля заявив, що Росія домагатиметься "поставленої мети "сво" – "викорінення першопричин".
Від цих цілей Росія не відступиться,
– цинічно додав Ушаков.
Можливу дату наступної зустрічі переговорних груп під час розмови президенти Росії та США не обговорювали. Також не говорили й про припинення постачання Штатами деяких видів зброї Україні.