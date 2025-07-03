Під час розмови Трамп говорив про мир в Україні, але Путін сказав, що "не відступить від мети"

Під час телефонної розмови з Путіним 3 липня Трамп заговорив про війну в Україні. Він висловився про якнайшвидше досягнення миру.

Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що на це відповів диктатор, передає 24 Канал. З його слів зрозуміло, що Росія не збирається закінчувати війну.

Дивіться також Росія вигадала нову вимогу до України для закінчення війни: про що йдеться

Що сказав Путін про війну в Україні Трампу

За словами Ушакова, Путін сказав, що нібито готовий продовжувати переговори з Україною. Також він наголосив на виконанні гуманітарних угод, досягнутих у Стамбулі.

Володимир Путін сказав, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту. Він проінформував про хід реалізації домовленостей гуманітарного характеру, які були досягнуті під час другого раунду російсько-українських контактів у Стамбулі. Він також зауважив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес,

– заявив Ушаков.

При цьому очільник Кремля заявив, що Росія домагатиметься "поставленої мети "сво" – "викорінення першопричин".

Від цих цілей Росія не відступиться,

– цинічно додав Ушаков.

Можливу дату наступної зустрічі переговорних груп під час розмови президенти Росії та США не обговорювали. Також не говорили й про припинення постачання Штатами деяких видів зброї Україні.