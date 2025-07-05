Йому вдавалося впоратися із санкціями, – Трамп назвав Путіна "професіоналом"

Нещодавно американський президент Дональд Трамп мав телефонну розмову з Володимиром Путіним. Однією з тем, яку вони обговорювали, були санкції.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа журналістам.

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Трамп обговорив з Путіним санкції

Лідер США заявив, що обговорював санкції з очільником Кремля Путіним. За словами Трампа, Путін "знає, чому вони можуть бути запроваджені" та додав, що "він професіонал".

Ми багато говорили про санкції, так. Я би не сказав, що він їм радий. Проте, знаєте, йому вдавалося з ними впоратися. Але ці санкції доволі жорсткі. Можливо їх буде введено,

– сказав Трамп.

Глава Білого дому зазначив, що був "жорсткішим щодо Росії, ніж до будь-якої іншої країни".

До слова, 3 липня, між Трампом та Путіним відбулася телефонна розмова. Президент США у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з главою Кремля сказав, що "дуже розчарований".