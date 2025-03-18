Генсек НАТО Рютте "повністю вірить" у змогу Трампа досягти мирної угоди щодо України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив упевненість у тому, що президент США Дональд Трамп здатний досягти довготривалої мирної угоди щодо України. Він зазначив, що той добре знає Путіна.
Він також повністю підтримує ідею перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Рютте вірить в успіх Трампа
Рютте зазначив, що цілковито довіряє здатності американського лідера забезпечити стабільний мир, а також наголосив, що вважає "чудовим" те, що представники України та США погодили пропозицію про припинення вогню на зустрічі в Саудівській Аравії минулого тижня.
Генсек НАТО також відкинув припущення, що Трамп може бути надто довірливим щодо Путіна.
Він дуже добре знає президента Путіна з його першого терміну. Тому він знає, як він повинен переконатися, що він зможе укласти угоду. Я повністю в це вірю,
– заявив Рютте.
Нагадаємо, Трамп та Путін обговорять звільнення Запорізької АЕС і повне виведення українських військ з території Росії, вважає Веніславський.