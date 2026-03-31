"Я завжди до ваших послуг": ЗМІ злили регулярні переговори Лаврова та Сіярто

ЗМІ оприлюднили записи розмов міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з угорським колегою Петером Сіярто. Стенограми свідчать про можливий витік закритої інформації з ЄС до Москви.

Про це пише VSquare із посиланням на стенограму розмов Лаврова та Сіярто, а також розмов Сіярто з іншими російськими посадовцями.

Про що розмовляли Сіярто та Лавров?

Журналісти повідомляють, що телефонна розмова між російським дипломатом Лавровим та його угорським колегою Сіярто відбулась всього за годину після прибуття Сіярто до Будапешта з Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року.

Російський чиновник телефонував, аби нагадати про прохання олігарха Алішера Усманова виключити його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, зі списків санкцій ЄС. Тоді як угорець згодився допомогти.

Лавров: Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри.

Сійярто: Так, звичайно. Річ у тім, що разом зі словаками ми подаємо пропозицію до Європейського Союзу про виключення її зі списку. Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку.

Перед завершенням розмови угорський міністр розповів про візит до нової штаб-квартири "Газпрому" в Росії й додав: "Я завжди до ваших послуг".

Імовірно, перехоплення розмови здійснювалось із телефону російського міністра, оскільки голос Лаврова на записі має кращу якість.

До слова, через сім місяців сестру російського олігарха таки було виключено зі списку санкцій Євросоюзу.

Один з європейських розвідників, ознайомлений із стенограмами, зауважив, що Сіярто у розмові із Лавровим виглядає покірно.

Якщо ви видалите імена і покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він присягнеться, що це стенограма розмови офіцера розвідки зі своїм інформатором,

– зазначив він.

ЗМІ повідомляють, що спроба Сіярто допомогти Ісмаїловій уникнути санкцій ЄС є непоодинокою – міністр Угорщини неодноразово працював задля пом'якшення економічних обмежень для впливових росіян. Тоді зі списку разом із Ісмаїловою було виключено російського бізнесмена Вячеслава Моше Кантора та міністра спорту країни Михайла Дегтярьова.

Європейський дипломат, який бажав залишитись анонімним, повідомив ЗМІ, що Угорщина та Словаччина зазвичай розпочинають переговори з довгим переліком росіян, яких прагнуть виключити із санкційних списків. За його словами, юридичні аргументи не використовуються – вони просто заявляють, що з політичних причин не хочуть бачити цих людей під санкціями.

А під час березневого раунду переговорів щодо продовження санкцій проти Росії Словаччина та Угорщина намагались переконати ЄС виключити зі списку Алішера Усманова.

Цього разу переговори тривали з вечора п'ятниці до ранку суботи, 14 березня, коли Словаччина нарешті заявила, що погоджується продовжити санкції, залишивши імена Усманова та [Михайла] Фрідмана у списку,

– додав він.

Як Сіярто коментує свої контакти із Лавровим?

Коментуючи зливи розмов із Лавровим Сіярто заявив, що йому вже відомо, що "іноземні розвідувальні служби – за активної співпраці угорських журналістів – прослуховують" його телефонні розмови.

Він зауважив, що така санкційна політика є провальною, оскільки завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії.

Ми також незліченну кількість разів давали чітко зрозуміти, що ніколи не дозволимо введення санкцій проти осіб чи компаній, які є важливими для безпеки енергопостачання Угорщини або для досягнення миру, а також проти тих, для кого просто немає жодних підстав чи виправдань для включення до списку санкцій. І ми й надалі наполягатимемо на цьому,

– наголосив Сіярто.

Угорський дипломат також визнав, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

Що про можливий злив закритих даних до Росії кажуть у ЄС?