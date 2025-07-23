50 дней Трампа: Киев хочет прорыва в Стамбуле, но Москва преуменьшает ожидания, – Reuters

Вечером 23 июля Украина и Россия встретятся в Стамбуле, чтобы провести третий раунд переговоров. Эти переговоры проходят на фоне ультиматума Дональда Трампа по мирному соглашению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие позиции по переговорам у Украины и России?

Как пишет издание, нынешние переговоры частично должны сосредоточиться на подготовке саммита между Зеленским и Путиным. Киев рассматривает встречу президентов как ключевое условие для прорыва.

Украинская делегация прибыла в Турцию готовой сделать значительные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона к конструктивному подходу,

– заявил источник Reuters.

Однако сам Кремль преуменьшает ожидания относительно любого прорыва. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "это будет очень сложный разговор". По его словам, проекты двух сторон диаметрально противоположные.

На прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил России жесткими санкциями, если в течение следующих 50 дней не удастся достичь мирного соглашения. Хотя, как пишет Reuters, реакция на финансовых рынках отражает скепсис инвесторов. Сам же Путин, очевидно, не смущен требованием США и намерен продолжать войну, пока Запад не согласится на его условия.

Владимир Зеленский отметил, что нынешние переговоры будут касаться возвращения военнопленных и детей, похищенных Россией, а также подготовки встречи между ним и Путиным. Однако предыдущее предложение личной встречи диктатор отклонил из-за якобы "нелегитимности" президента Украины.