Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також 50 днів літа: чи може ультиматум Трампа зупинити наступ Росії і як це б'є по Україні

Які позиції щодо переговорів в України та Росії?

Як пише видання, нинішні переговори частково мають зосередитися на підготовці саміту між Зеленським та Путіним. Київ розглядає зустріч президентів як ключову умову для прориву.

Українська делегація прибула до Туреччини готовою зробити значні кроки до миру та повного припинення вогню, але все залежатиме від того, чи готова російська сторона до конструктивного підходу,

– заявило джерело Reuters.

Однак сам Кремль применшує очікування щодо будь-якого прориву. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "це буде дуже складна розмова". За його словами, проєкти двох сторін діаметрально протилежні.

Минулого тижня Дональд Трамп пригрозив Росії жорсткими санкціями, якщо протягом наступних 50 днів не вдасться досягти мирної угоди. Хоча, як пише Reuters, реакція на фінансових ринках відображає скепсис інвесторів. Сам же Путін, вочевидь, не збентежений вимогою США і має намір продовжувати війну, доки Захід не погодиться на його умови.

Володимир Зеленський зазначив, що нинішні переговори стосуватимуться повернення військовополонених та дітей, викрадених Росією, а також підготовки зустрічі між ним і Путіним. Проте попередню пропозицію особистої зустрічі диктатор відхилив через нібито "нелегітимність" президента України.