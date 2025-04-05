"Федеральное правительство найдет вас": украинцам в США ошибочно разослали приказ покинуть страну

Часть украинцев, которые легально находятся в Соединенных Штатах по гуманитарной программе, на этой неделе получили ложные электронные письма об аннулировании их статуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Администрация Трампа по ошибке отправила письма по ошибке

Некоторые украинцы на этой неделе получили электронное письмо. В нем сообщалось о том, что их статус аннулирован и они имеют семь дней, чтобы покинуть страну, иначе "федеральное правительство найдет вас".

Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, в отношении вас могут быть приняты меры правоохранительных органов, которые приведут к вашему выдворению из Соединенных Штатов. DHS (Министерство внутренней безопасности, – 24 Канал) аннулирует ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах,

– говорилось в письме, присланном в четверг.

Уже в пятницу, 4 апреля, представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что электронное письмо было отправлено ошибочно, и что украинская программа, созданная после российского вторжения в 2022 году, не была прекращена.

Пока неизвестно, сколько украинцев получили это электронное письмо.

Напомним, начале марта в СМИ появилась информация, что администрация Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, которые выехали из Украины после начала полномасштабной войны.

Впоследствии представитель МИД Георгий Тихий заявил, что пока Украина не получала никаких подтверждений от США по пересмотру этого вопроса.