Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Адміністрація Трампа помилково надіслала листи

Деякі українці цього тижня отримали електронного листа. У ньому повідомлялося про те, що їхній статус анульовано і вони мають сім днів, щоб покинути країну, інакше "федеральний уряд знайде вас".

Якщо ви негайно не покинете Сполучені Штати, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого видворення зі Сполучених Штатів. DHS (Міністерство внутрішньої безпеки, – 24 Канал) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах,

– йшлося в листі, надісланому в четвер.

Вже в п'ятницю, 4 квітня, представник Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що електронний лист було надіслано помилково, та що українська програма, створена після російського вторгнення у 2022 році, не була припинена.

Наразі невідомо, скільки українців отримали цей електронний лист.

Нагадаємо, на початку березня в ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які виїхали з України після початку повномасштабної війни.

Згодом речник МЗС Георгій Тихий заявив, що наразі Україна не отримувала жодних підтверджень від США щодо перегляду цього питання.