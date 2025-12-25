Укр Рус
Геополитика Азия На границе Таджикистана и Афганистана произошла перестрелка: есть погибшие
25 декабря, 12:17
2

На границе Таджикистана и Афганистана произошла перестрелка: есть погибшие

Юлия Харченко
Основні тези
  • В ночь на 24 декабря на границе Таджикистана с Афганистаном произошло столкновение, в результате которого погибли трое нападавших и двое пограничников.
  • Пограничная служба Таджикистана обвинила правительство талибов в неспособности обеспечить безопасность границы, отметив, что это уже третий подобный инцидент за месяц.

В ночь на 24 декабря на границе Таджикистана с Афганистаном произошло боевое столкновение между пограничниками и вооруженными нарушителями. В результате перестрелки есть погибшие.

Подобные столкновения происходят часто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информагентство "Ховар".

Что известно о конфликте?

По данным пограничной службы Таджикистана, в ночь на 24 декабря трое человек, которых назвали членами террористической организации, незаконно пересекли границу со стороны Афганистана в районе КПП "Шамсиддин".

После их обнаружения произошла перестрелка, в результате которой погибли трое нападавших и двое таджикских пограничников.

В ведомстве обвинили правительство талибов в неспособности обеспечить безопасность границы и отметили, что это уже третий за месяц подобный инцидент с человеческими жертвами.

Напомним! Напряженность между Таджикистаном и Афганистаном преимущественно связана с незаконным пересечением границы, наркотрафиком и проникновением боевиков, что периодически приводит к вооруженным столкновениям.

