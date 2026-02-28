Коллапс в аэропортах Дубая: тысячи пассажиров не могут вылететь из страны, где гремят взрывы

Масштабная операция США против Ирана уже имеет последствия для всего региона. В Дубай на неопределенный срок закрыли международные аэропорты.

Речь идет о главном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту, расположенном в зоне Dubai World Central (DWC), пишет Associated Press со ссылкой на Dubai Airports.

Что известно об инциденте в Дубай?

В результате операции США и Израиля против иранского режима взрывы гремят и в ОАЭ – Тегеран атакует американские базы в стране.

Из-за ситуации с безопасностью на неопределенный срок закрыли два международных аэропорта Дубай. Тысячи пассажиров остались заблокированными и не могут вылететь из страны, в которой слышны взрывы.

Сейчас местная полиция и авиакомпании пытаются организовать эвакуацию и перенаправить рейсы, однако ситуация остается критической. Сроки возобновления работы аэропортов не уточняются.

Почему взрывы гремят в Дубае?