"Не было возможности": в Израиле объяснили, почему не убили аятоллу Хаменеи

Война между Ираном и Израилем, которая длилась 12 дней, сейчас стихла. Обе страны заявили о своей победе.

Во время конфликта СМИ писали, что, мол, Дональд Трамп запретил Израилю убивать аятоллу. Впрочем, премьер страны Нетаньяху опроверг эту информацию, передает 24 Канал.

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Почему Али Хаменеи до сих пор жив

Как пишет CNN, министр обороны Израиля Кац в интервью телеканалу Channel 13 рассказал, почему Тель-Авив таки не ликвидировал Хаменеи.

Если бы (Хаменеи – 24 Канал) был у нас на прицеле – мы бы его устранили,

– сказал чиновник.

Он объяснил, что у Израиля не было возможности убить верховного лидера Ирана. Кац отметил, что его страна "устранила" бы Хаменеи, если бы такая возможность появилась.

К слову, после того, как в конфликт вмешались США и нанесли удары по ядерным объектам Ирана, американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не собирается убивать аятоллу. Мол, это решение остается за Израилем.

В разгар войны СМИ писали о том, что аятолла с семьей спрятались в бункере. Тель-Авив якобы знает его расположение, однако хочет дать Хаменеи шанс отказаться от ядерной программы.