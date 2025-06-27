Під час конфлікту ЗМІ писали, що, мовляв, Дональд Трамп заборонив Ізраїлю вбивати аятолу. Втім, прем'єр країни Нетаньягу спростував цю інформацію, передає 24 Канал.

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Чому Алі Хаменеї досі живий

Як пише CNN, міністр оборони Ізраїлю Кац в інтерв'ю телеканалу Channel 13 розповів, чому Тель-Авів таки не ліквідував Хаменеї.

Якби (Хаменеї – 24 Канал) був у нас на прицілі – ми б його усунули,

– сказав чиновник.

Він пояснив, що в Ізраїля не було можливості вбити верховного лідера Ірану. Кац зазначив, що його країна "усунула" б Хаменеї, якби така нагода з'явилася.

До слова, після того, як у конфлікт втрутилися США та завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, американський віцепрезидент Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон не збирається вбивати аятолу. Мовляв, це рішення залишається за Ізраїлем.

У розпал війни ЗМІ писали про те, що аятола з родиною сховалися у бункері. Тель-Авів нібито знає його розташування, однак хоче дати Хаменеї шанс відмовитися від ядерної програми.