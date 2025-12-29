"Какой стыд": Трамп прокомментировал участие американцев в войне за Украину
- Трамп выразил сожаление по поводу гибели американцев, которые воюют на стороне Украины, назвав это "стыдом".
- На фронте в Украине погибло почти сто американских граждан.
После переговоров с Владимиром Зеленским в Палм-Бич Трамп ответил на несколько вопросов журналистов. Он публично обратился к американцам, которые воюют на стороне Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий президента США.
Смотрите также Трамп намекнул, чего ждать в случае срыва мирных переговоров
Что сказал Трамп об американцах, которые воюют за Украину?
В воскресенье, 28 декабря, во время пресс-конференции Трамп ответил на вопрос журналистов относительно американских граждан, погибших в результате боевых действий в Украине.
К слову, за время войны в Украине на фронте погибла почти сотня американских граждан.
Трамп кратко выразил свое отношение к трагедии, подчеркнув, что его ответ очевиден.
Ну, слушайте, сообщение настолько очевидно. Какой стыд. Они погибли в чужой стране. Некоторые из них были известными людьми. Но очень печально, что такое произошло,
– отметил президент США.
Как прошла встреча Трампа и Зеленского 28 декабря?
Политолог, профессор КАИ и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил, что встреча лидеров была положительной. Украинская сторона сумела показать, что у США и Украины есть общее видение мирного соглашения, а переговоры таки имеют перспективу.
После последней встречи лидеров, в вопросе гарантий безопасности для Украины виден значительный прогресс.
В то же время во время разговора 28 декабря стороны так и не решили ключевых вопросов, в частности по территориям, прекращения огня и компромиссов со стороны России.