Що сказав Трамп про американців, які воюють за Україну?

В неділю, 28 грудня, під час пресконференції Трамп відповів на питання журналістів щодо американських громадян, які загинули внаслідок бойових дій в Україні.

До слова, за час війни в Україні на фронті загинула майже сотня американських громадян.

Трамп коротко висловив своє ставлення до трагедії, наголосивши, що його відповідь є очевидною.

Ну, слухайте, повідомлення настільки очевидне. Який сором. Вони загинули в чужій країні. Деякі з них були відомими людьми. Але дуже сумно, що таке сталося,

– зазначив президент США.

