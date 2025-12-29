Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий президента США.

Что сказал Трамп об американцах, которые воюют за Украину?

В воскресенье, 28 декабря, во время пресс-конференции Трамп ответил на вопрос журналистов относительно американских граждан, погибших в результате боевых действий в Украине.

К слову, за время войны в Украине на фронте погибла почти сотня американских граждан.

Трамп кратко выразил свое отношение к трагедии, подчеркнув, что его ответ очевиден.

Ну, слушайте, сообщение настолько очевидно. Какой стыд. Они погибли в чужой стране. Некоторые из них были известными людьми. Но очень печально, что такое произошло,

– отметил президент США.

Как прошла встреча Трампа и Зеленского 28 декабря?