"Опять Орбан": лидер венгерской оппозиции назвал, кто возглавит МИД в случае поражения Орбана

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр объявил кандидатуру на должность министра иностранных дел в случае победы оппозиции на выборах. Возглавить МИД должна Анита Орбан.

Действующие чиновники критикуют Аниту Орбан за проевропейскую позицию. Об этом Мадьяр написал на своей странице в фейсбуке.

Что известно Аниту Орбан, которая может возглавить МИД?

Анита Орбан является дипломированным дипломатом, журналисткой и менеджером. Недавно она вернулась в Венгрию из Лондона, где работала топ-менеджером международной компании. Она также стала первой гражданкой Венгрии, которая получила степень доктора в школе Флетчера при Тафтском университете в США – одной из старейших дипломатических академий мира.

В совместном подкасте с Петером Мадяром Орбан заявила, что место Венгрии является "неоспоримым" в Европейском Союзе, НАТО и западных союзах. Она подчеркнула, что нынешняя политическая изоляция вредит экономическим интересам страны и пообещала отстаивать позиции Будапешта через поиск партнеров, а не путем постоянных вето. Среди ее приоритетов она также назвала защиту венгерской диаспоры на Закарпатье.

В то же время действующий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал кандидатуру Аниты Орбан, назвав ее "идеальным выбором для Брюсселя и Киева".

В заметке в фейсбуке он обвинил ее в связях с Демократической партией США и лоббировании интересов западных энергетических компаний. К критике присоединились и другие представители правящей партии "Фидес", в частности лидер фракции Мате Кочиш.

Петер Мадьяр отверг эти обвинения, заявив, что именно правительство Виктора Орбана ранее поддерживало Аниту Орбан и даже предлагал ей баллотироваться на должность заместителя генерального секретаря НАТО в 2020 году. Он назвал заявления представителей "Фидес" клеветой, которая дискредитирует саму власть.

Поддерживает ли венгерское правительство Украину?