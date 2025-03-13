Я считаю, что аннексия Гренландии состоится, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп 13 марта 2025 года заявил, что аннексия Гренландии все же состоится.
- По словам политика, Соединенным Штатам "придется" заключить соглашение по острову, страна также собирается заказать 48 ледоколов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии состоится. По словам политика, Соединенным Штатам "придется" заключить сделку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
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США планируют аннексировать Гренландию
В четверг, 13 марта, Дональд Трамп в очередной раз заговорил о планах Соединенных Штатов аннексировать Гренландию.
Я думаю, что это произойдет. Нам придется заключить соглашение по острову,
– сказал он.
По его словам, это необходимо для "международной безопасности". Президент также добавил, что США "намерены заказать" 48 ледоколов, и это поможет укрепить позицию страны, "поскольку весь этот регион становится очень важным".
Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать возможную аннексию Гренландии США. В то же время он заявил, что "важно обеспечить безопасность этого региона", учитывая активное использование Китаем и Россией арктических маршрутов.
Стоит отметить, что недавно в Гренландии прошли выборы, на которых неожиданно победила партия, выступающая за независимость острова. Оппозиционная Демократическая партия получила почти 30% голосов и теперь должна сформировать коалицию, чтобы управлять в дальнейшем.
Ранее Дональд Трамп уже неоднократно выражал желание купить Гренландию, обещая острову безопасность и инвестиции, однако получил негативную реакцию. В частности премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал высказывания президента пренебрежительными, подчеркнув, что такая риторика отталкивает потенциальных союзников США.