Глава Rheinmetall оправдался за слова об "украинских домохозяйках, которые собирают дроны"

Армин Паппергер вынужден был объяснить свои слова об украинских производителях дронов. Он сказал, что журналисты не так передали его слова.

Он рассказал, что имелось в виду, в интервью немецкому телеканалу n-tv.

Как Армин Паппергер объяснил свои слова?

В марте издание The Atlantic опубликовало разговор с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall, в котором были скандальные слова о том, что разработка дронов в Украине не является инновацией. Также он назвал это работой украинских домохозяек, которые печатают детали на 3D-принтерах на кухнях.

Топ-менеджер Rheinmetall вынужден был оправдываться за свои резонансные заявления. Паппергер заявил, якобы его слова "были поданы в ложном контексте".

Вы же знаете, как это бывает с американскими журналистами,

– сказал Паппергер

По его словам должно было быть три тезиса:

Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем.

Их дроны собираются по принципу Click and Play, как в Lego.

Украинские семьи помогают все вместе.

Он заявил, что это все было связано совершенно иначе. Также топ-менеджер добавил, что уже общался со многими украинскими политиками, и они поняли, что неправильно восприняли ситуацию.

Что известно о скандале с Rheinmetsll?

Неосторожные заявления главы немецкого концерна вызвали реакцию многих украинских политиков.

Владимир Зеленский называл такие упреки со стороны руководителя Rheinmetall признанием того, что Украина стала достойным конкурентом на мировой арене. Согласно его словам, по показателям качества, количества и цены Украина на сегодня является номером один в мире в производстве дронов.

Если каждая украинская домохозяйка может строить дроны, тогда каждая украинская домохозяйка может быть и руководителем Rheinmetal,

– заявлял Зеленский.

Советник президента Александр Камышин в своих соцсетях отметил, что украинские дроны, которые по словам Папперґера, собраны на кухне, уничтожили более 11 тысяч российских танков.

Уже через несколько дней Rheinmetall вынуждены были отреагировать и заявили об уважении к Украине. В концерне отметили, что особая заслуга Украины заключается в том, что даже имея очень ограниченные ресурсы, она чрезвычайно эффективно борется.

