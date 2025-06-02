В Кремле свирепствуют из-за операции "Паутина", Путин – в тупике, – WP

Дерзкая операция "Паутина" стала важным сигналом для Москвы и западных партнеров Украины. Оказалось, что несмотря на численное и техническое превосходство врага, Киев способен использовать слабые места России и нарушать ее военные планы.

Стремительная и гневная реакция в России подтвердила: Украина уничтожила уязвимость, которую долго игнорировали – критически важные и дорогие самолеты оставляли под открытым небом в глубоком тылу, считая их в безопасности. Это очередной пример того, как дроновые технологии меняют современную войну, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

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"Паутина" загнала Путина в тупик

В соцсетях появились видео и свидетельства, которые демонстрируют панику, растерянность, а затем – ярость пророссийских комментаторов. Губернаторы из нескольких регионов, в частности Сибири, сообщили об атаках дронов. Очевидцы снимали дым над аэродромами и делились шоком. Промилитарные блогеры окрестили атаку "Перл-Харбором России".

Российские военные блогеры давно критиковали отсутствие укрытий для самолетов. Самуэль Бендетт, аналитик из Центра военно-морского анализа (США), отметил, что системы ПВО баз, вероятно, были настроены на обнаружение больших дронов, но не заметили FPV-дроны, которые буквально "проползли под радаром".

Официальные российские СМИ остались молчаливыми. По данным "Агентства", "Первый канал" и "Россия-1" посвятили атаке лишь по 40 секунд эфирного времени, а уже в понедельник новость исчезла из выпусков.

Самое разумное, что Путин может сделать сейчас – не отвечать немедленно. У него немного выигрышных вариантов,

– написал политолог Владимир Пастухов из Лондона.

Он отметил, что Путин в тупике, ведь "в Украине нет подобных объектов, которые можно было бы уничтожить без адских жертв среди гражданского населения и огромного вреда окружающей среде... что еще больше травмировало бы и без того растерянного Трампа".

Пророссийский блогер Михаил Звинчук (Rybar) признал, что удар нанес "морально-психологический ущерб" и создал "колоссальное напряжение" в обществе.

Военный аналитик Ян Матвеев назвал атаку "прямым и очень болезненным ударом по ядерной триаде", который уничтожил "редкие и дорогие бомбардировщики".

Между тем для украинского общества эта операция стала глотком надежды после трех лет полномасштабной войны и растущего давления со стороны США пойти на уступки без гарантий безопасности.

Эта операция полностью меняет представление о реальности – как в России, так и в мире. Наши враги теперь вынуждены признать: украинские спецслужбы способны проникать даже на самые защищенные объекты,

– сказал народный депутат Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности.