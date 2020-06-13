Эскалация, которая может "зажечь" регион: как реагирует мир на удары Израиля по Ирану

Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, ударила по Ирану. Среди целей были объекты ядерной программы Ирана.

Международное сообщество уже отреагировало на удары Израиля по Ирану. Как комментируют и что говорят на обострение ситуации мировые лидеры, читайте в материале 24 Канала.

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Как в мире реагируют на удары Израиля по Ирану