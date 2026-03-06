Сбросили 100 авиабомб: полсотни самолетов массированно атаковали секретный бункер Хаменеи в Тегеране
- Израиль нанес массированный удар по подземному бункеру в центре Тегерана, используя 50 самолетов и 100 авиабомб.
- Удар был частью серии атак, направленных на объекты "комплекса руководства" Ирана, которые использовали высокопоставленные чиновники иранского режима.
Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по подземному бункеру в центре Тегерана, предназначенному для верховного руководства Ирана. Операция включала 50 самолетов и около 100 авиабомб и была частью серии атак на комплекс иранского руководства.
Комплекс продолжало использовать руководство Ирана, даже несмотря на ликвидацию верховного лидера. Об этом сообщает Sky News.
Что известно об атаке на бункер в Иране?
В пятницу, 6 марта, израильская авиация нанесла удар по подземному бункеру в центре Тегерана, который, по данным военных, был построен для верховного руководства Ирана. В операции участвовали 50 самолетов, которые сбросили на комплекс около 100 авиабомб.
По информации ЦАХАЛ, удар был нанесен утром по объекту, расположенном под комплексом руководства иранского режима. Он занимает несколько улиц и имеет многочисленные входы и помещения для собраний высокопоставленных чиновников.
Как отметили в израильской армии, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первых американо-израильских ударов в минувшую субботу. По данным ЦАХАЛ, его ликвидировали еще до того, как он смог воспользоваться этим бункером во время операции совместно с США, однако комплекс продолжали использовать высокопоставленные чиновники иранского режима.
Израильские военные также заявили, что в течение конфликта неоднократно наносили удары по объектам так называемого "комплекса руководства" в Тегеране.
Что известно о ликвидации верховного лидера Ирана?
В результате американо-израильской операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и четверо членов его семьи, в частности дочь, зять, внук и невестка. Операция привела к значительным потерям среди высшего руководства Ирана.
Известно, что Али Хаменеи был убит во время совместной операции США, Израиля и других союзников в его резиденции Бейт-е Рахбари. На момент удара, по данным местных медиа, он исполнял свои обязанности.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер иранского режима, который угрожает Израилю и региону, будет мишенью для ликвидации. Известно, что новым верховным лидером Ирана стал второй сын Али Хаменеи – Монжтаба Хаменеи.