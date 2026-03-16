Аэропорт Дубая снова закрывали из-за атаки БпЛА и масштабного пожара

Аэропорт Дубая 16 марта снова атаковал иранский дрон. Это уже третья атака на аэропорт, который считается одним из самых загруженных мировых транспортных узлов.

Аэропорт пришлось временно закрыть из-за крупного пожара. В сети публикуют видео прилета, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на аэропорт Дубая?

В результате атаки на территории аэропорта вспыхнул один из топливных резервуаров.

Пострадавших нет. Как пишет Dubai Media Office, часть рейсов пришлось перенаправить в Аль-Мактум – второй международный аэропорт Дубая.

Атака на Дубай: смотрите видео

Напомним, часть воздушного пространства Ближнего Востока остается закрытой из-за угрозы ракетных и дроновых атак. Также продолжается резкий рост цен на топливо.



Только в ОАЭ с начала войны 28 февраля ПВО перехватила более 1500 иранских дронов и почти 300 ракет. С начала острой фазы конфликта погибли 6 человек, в том числе 4 мирных жителей.

Движение на дорогах и туннелях, соединяющих аэропорт и город, было временно перекрыто. Авиакомпания Emirates сообщала, что планирует выполнять полеты по ограниченному расписанию после 10:00 по местному времени.

