Спецназовцы Израиля развернули высокоточное оружие прямо в центре Ирана, – СМИ

Иран атаковали 200 израильских истребителей. Кроме этого, Моссад вместе с военными провели ряд тайных операций против стратегической ракетной инфраструктуры вражеской страны.

Моссад в координации с ЦАХАЛом провел серию операций по устранению ключевых фигур в глубоком тылу Ирана, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий сотрудника израильской службы безопасности для Fox News.

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Детали израильской операции

В начале атаки 13 июня агенты Моссада в центральном Иране развернули системы высокоточного оружия на открытой местности возле иранских ЗРК вблизи Тегерана. Пуск ракет был осуществлен одновременно с началом авиаударов, которые наносили истребители.

Также Моссад развернул ударные системы и передовые технологии на транспортных средствах с целью нейтрализации иранских средств ПВО, которые представляли угрозу для израильских истребителей.

Также ранее была создана создана база ударных дронов, которые во время операции были активированы и направлены на пусковые установки ракет класса "земля-земля".