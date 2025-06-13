Моссад у координації з ЦАХАЛом провів серію операцій з усунення ключових фігур у глибокому тилу Ірану, передає 24 Канал із посиланням на коментар співробітника ізраїльської служби безпеки для Fox News.

Дивіться також Ізраїль масовано атакував Іран: серйозною є втрата не лише ядерних об’єктів

Деталі ізраїльської операції

На початку атаки 13 червня агенти Моссаду в центральному Ірані розгорнули системи високоточної зброї на відкритій місцевості біля іранських ЗРК поблизу Тегерана. Пуск ракет було здійснено одночасно з початком авіаударів, які завдавали винищувачі.

Також Моссад розгорнув ударні системи та передові технології на транспортних засобах з метою нейтралізації іранських засобів ППО, які становили загрозу для ізраїльських винищувачів.

Також раніше було створено базу ударних дронів, які під час операції були активовані й скеровані на пускові установки ракет класу "земля-земля".