У Трампа разочарованы обстрелами Украины, но призывают к сдержанности "обе стороны"

Президент США Дональд Трамп "разочарован" российскими обстрелами мирных городов в Украине. Впрочем, он призвал к сдержанности "обе стороны".

Об этом заявил американский посол Мэтью Уитакер во время разговора с журналистами накануне саммита в Гааге.Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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У Трампа прокомментировали российские удары по Киеву

Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время (одного из) последних ударов,

– отметил дипломат.

По словам Уитакера, президент Трамп считает эти действия России неприемлемыми, особенно учитывая то, что продолжаются усилия по урегулированию конфликта.

"Президент Трамп разочарован из-за таких ударов посреди переговоров", – заявил он.

Впрочем, выступая от имени президента, он призвал к сдержанности "обе стороны".

Напомним, в Киеве из-за обстрела 23 июня пострадало 6 районов, самые тяжелые последствия в Шевченковском районе, где обвалился подъезд пятиэтажки.

Отметим, что Киев был атакован "Шахедами" и ракетами. Известно о 7 погибших и 30 пострадавших. Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта из-за перекрытия улицы Выговского.