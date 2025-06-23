Про це заявив американський посол Метью Вітакер під час розмови з журналістами напередодні саміту в Гаазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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У Трампа прокоментували російські удари по Києву

Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час (одного з) останніх ударів,

– зазначив дипломат.

За словами Вітакера, президент Трамп вважає ці дії Росії неприйнятними, особливо з огляду на те, що тривають зусилля щодо врегулювання конфлікту.

"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", – заявив він.

Утім, виступаючи від імені президента, він закликав до стриманості "обидві сторони".

Нагадаємо, у Києві через обстріл 23 червня постраждало 6 районів, найважчі наслідки у Шевченківському районі, де обвалився під'їзд п'ятиповерхівки.

Зазначимо, що Київ був атакований "Шахедами" та ракетами. Наразі відомо про 7 загиблих і 30 постраждалих. Через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту через перекриття вулиці Виговського.